​Сборная Италии вела дома 2:0, но не выиграла - такое случилось впервые с 1978 года

В третьем туре группового раунда Лиги Наций сборная Италии сыграла вничью со сборной Бельгии - 2:2. По ходу матча команда Лучано Спаллетти достаточно быстро добилась преимущества в два мяча, но в конце первого тайма осталась в меньшинстве, что позволило бельгийцам сравнять счёт и уйти от поражения.

Как оказалось, последний раз, когда сборная Италии, владея в домашнем матче преимуществом в два мяча, не смогла выиграть, случилось в феврале 1978 года, тогда это было со сборной Франции - также 2:2.

В следующем своём матче в рамках Лиги наций сборная Италии сыграет со сборной Израиля.