Стоунс объяснил поражение сборной Англии от Греции

Защитник сборной Англии Джон Стоунс дал интервью после поражения в поединке Лиги наций с Грецией (1:2).

Гости вырвали победу на «Уэмбли» благодаря голу, забитому на 94-й минуте. Автором единственного точного удара англичан стал Джуд Беллингем, отличившийся на 87-й.

«Я очень расстроен. Неприятно провести таким образом свой первый матч в качестве капитана.

Сегодня у нас ничего не получилось. Соперники с самого начала оказывали давление и действовали компактно.

Ответственность за поражение лежит на нас, игроках. Мы знаем систему, и наша задача – делать так, чтобы она работала. Сегодня мы этого не сделали», – заявил в беседе с ITV Стоунс.