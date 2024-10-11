Спаллетти прокомментировал ничью с Бельгией

В третьем туре группового раунда Лиги Наций сборная Италии сыграла вничью со сборной Бельгии - 2:2. После матча наставник «скуадры адзурры» Лучано Спаллетти прокомментировал этот результат.

- Наибольшие проблемы нам достались из-за исполнения стандартных положений, сама игра давалась легко. Я увидел команду, которая очень хорошо располагается на поле. Разумеется, свою роль сыграла красная карточка, ведь после нее мы сразу пропустили гол. Но даже во втором тайме, в меньшинстве, мы играли вполне неплохо, - цитирует слова Спаллетти pianetamilan.it.

В следующем своём матче сборная Италии сыграет со сборной Израиля.