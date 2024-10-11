Тонали – о ничьей с Бельгией: «Сборная Италии снова наслаждается футболом»

Полузащитник сборной Италии Сандро Тонали подвёл итоги матча Лиги наций против Бельгии (2:2).

Итальянцы забили два безответных мяча уже к 24-й минуте, но на 40-й остались в меньшинстве – красную карточку получил Лоренцо Пеллегрини. В большинстве гости смогли перевернуть ход встречи и уйти от поражения.

«Удаления – часть футбола, мы должны смириться. В первые 40 минут мы доказали, что способны показывать хорошую игру. Стоит признать, что после красной карточки всё изменилось – тем более, чем Бельгия сразу же забила.

Можно сказать, что в первые 40 минут мы наслаждались футболом – именно этого не хватало в прошлом году. Такой подход нравится нам больше всего», – сказал в интервью RAI Sport Тонали.