Тренер сборной Англии прокомментировал поражение от Греции

Главный тренер сборной Англии Ли Карсли высказался о неудаче команды в домашнем поединке с Грецией (1:2).

Единственный гол англичан на 87-й минуте забил Джуд Беллингем. Судьба встречи решилась на 94-й минуте, когда Вангелис Павлидис оформил дубль и принёс грекам неожиданную победу на «Уэмбли».

«Мы уступали соперникам на протяжении большей части матча, что не может не разочаровывать. Иногда неудачи случаются – важно то, как вы на них реагируете.

Мы пробовали внести изменения, перегружали центр поля, но ничего не вышло. Голы были пропущены после ошибок», – поведал в интервью ITV временно исполняющий обязанности рулевого «трёх львов».