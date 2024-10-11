Сборная Англии трижды проиграла на «Уэмбли» в 2024 году – такого не было больше 40 лет

Сборная Англии неожиданно уступила соперникам из Греции в домашнем матче Лиги наций (1:2).

Джуд Беллингем сравнял счёт на 87-й минуте встречи, однако на 94-й гости вновь вышли вперёд и смоги удержать результат. Дублем в составе греков отметился Вангелис Павлидис.

Для «трёх львов» это уже третье поражение на «Уэмбли» в 2024 году. В июне обыграть англичан на их поле смогли исландцы (1:0), а в марте это сделала сборная Бразилии. Как отмечает The Athletic, это первый с 1981 года случай, когда Англия трижды проиграла на «Уэмбли» за один календарный год.

Напомним, летом должность главного тренера английской национальной команды покинул Гарет Саутгейт. Его место занял временно исполняющий обязанности Ли Карсли.