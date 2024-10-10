Кейна нет, решает Павлидис: греки забили четыре (!) на «Уэмбли», но обыграли Англию минимально

Сборные Англии и Греции сошлись в рамках Лиги наций. Матч группового этапа состоялся 10 октября в Лондоне.

Сборная Англии в Лиге В чувствует себя комфортно: две победы за два первых тура с общим счётом 4:0. Правда, есть одно но. Лидирует-то в группе команда Греции. Она забила за два матча на один мяч больше, финны были разгромлены, ирландцы получили 0:2. Так что, на «Уэмбли» сошлись безоговорочные лидеры группы, а опять же безоговорочным фаворитом этой игры считалась сборная Англии.

«Три льва» появились без главного форварда: Кейн даже в заявку не попал. Зато атакующую группу составили пять взаимозаменяемых «львов»: Беллингем, Фоден, Гордон, Палмер, Сака. Уже на четвёртой минуте Джуд шикарным ударом с 15 метров направил мяч «девятку», и пришлось Влаходимосу выручать в кошачьем прыжке. Потом ещё Коул Палмер плотно приложился со стандарта, но взял выше цели примерно с той же дистанции.

Греки подобной россыпью звёзд не обладали, но играли смело, на равных. И первый супермомент создали, подловив Пикфорда. Джордан вынес мяч точно на Бакасетаса и грек вернул в пустой створ – на «ленточке» спас голкипера Колуилл. А потом и гол забили: Мавропанос опередил неудачливого Пикфорда после подачи Кулиеракиса. Вот только в офсайд забрался грек, поэтому мяч был быстро отменён.

После такого ответа англичане стали атаковать медленнее, с оглядкой на свои ворота. Остроту создавали диагонали на Гордона и Палмера. После передач Трента те по очереди скидывали опекуна и опасно били. Но в створ так никто и не попал – выше ворот. Но свои робкие шансы англичане не использовали. А во втором тайме были наказаны.

Кулиеракис совершил классный рывок и не встретил сопротивления, когда выдавал обостряющую передачу на Павлидиса. Грек с тремя защитниками на плечах влетел в штрафную площадь, пробив неотразимо – 0:1. Через 15 минут Вангелис почти записал в актив второй результативный балл. Опять он с защитником на плечах зашёл в штрафную площадь, только теперь прострелил. Масурас пробил точно и отправился праздновать, но зря – в офсайд залез Павлидис мгновением ранее.

А что Англия? Да ничего, прежняя грусть. Только с появлением чистого форварда могло что-то получиться, но Олли Уоткинс не попал в створ, замкнув кросс Палмера. В остальном же греки справлялись с грустными забросами хозяев. А в конце матча, казалось, окончательно добили соперника. Павлидис с лёгкостью замкнул прострел Циолиса, но вновь рефери заметил мизерный офсайд.

Англичане взбодрились этой новостью и поняли, что успевают спастись. Уоткинс справа прострелил к линии штрафной площади, набежавший Беллингем пробил так, что прошил руки Влаходимоса – 1:1.

Казалось, случится несправедливая ничья. Но Павлидис в этот вечер был заряжен максимально. На четвёртой добавленной минуте прессинг Пелкаса, суматоха и отскок от Льюиса привели мяч к Вангелису, а тот с шести метров просто вонзил его в сетку – 1:2! Победа Греции на «Уэмбли»! Закономерная победа сборной Греции на «Уэмбли»!