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Подкат Пеллегрини сломал Италию: в большинстве Бельгия Тедеско отыгралась с 0:2

10 Октября 2024 • 23:44 Комментировать
Италия
2:2
Бельгия

Сборные Италии и Бельгии сошлись в рамках Лиги наций. Матч группового этапа состоялся 10 октября в Рим.

Протокол игры  
Италия2:2Бельгия
(1:0) Камбьясо Андреа1'  
(2:0) Ретеги Матео24'  
  42'Кюйпер Максим (2:1)
  62'Троссар Леандро (2:2)
Доннарумма Джанлуиджи  90'Ди Лоренцо ДжованниБастони АлессандроКалафьори РиккардоКамбьясо АндреаФраттези Давиде 90' (Белланова Рауль ( 90') Риччи Самуэле 70' (Фаджоли Николо ( 70') Тонали Сандро 80' (Писилли Никколо ( 80'  90') Димарко Федерико 70' (Удоджи Дестини ( 70') Пеллегрини Лоренцо  40'Ретеги Матео 80' (Распадори Джакомо ( 80')
Запасные: Габбия МаттеоДи Грегорио МикелеВикарио ГульельмоМальдини ДаниэльЛукка ЛоренцоОколи МемеБуонджорно Алессандро
Кастельс КоэнДебаст ЗеноФас ВаутТеате Артур 69' (Вранкс Астер ( 69') Кюйпер МаксимТилеманс ЮриМангаля Орель 68' (Лукебакио Доди ( 68') Доку Жереми 87' (Нгонж Сириль ( 87') Де Кетеларе Шарль 68' (Кастань Тимоти ( 68') Троссар Леандро  65'Опенда Лои 87' (Фофана Малик ( 87')
Запасные: Энгельс АрнеСметс МаттеВандервоордт МаартенДе Волф ОртвинБакайоко ЖоанБорнаув СебастьянДе Винтер Кони
10 октября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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Шикарная афиша отправила нас в Рим. Сборная Италии под руководством Лучано Спаллетти принимала Бельгию Доменико Тедеско. Гости прибыли без главных звёзд – Кевин Де Брёйне и Ромелу Лукаку не приехали в расположение сборной. И получили «своё» очень быстро. Первая же атака итальянцев завершилась голом.

Ретеги зацепился за передачу из глубины и скинул левее. Там Федерико Димарко на пару с Пеллегрини мяч разыграл и прострелил, а в завершении сработал Камбьясо. Его абсолютно одного оставили на углу вратарской, за две попытки итальянец переиграл Кастельса – 1:0. В спокойной манере продолжили атаковать хозяева. Чувствовали себя хозяевами положения.

И не зря, в середине первого тайма они преимущество удвоили. Опять Димарко выполнил заброс на ход Камбьясо, Андреа убежал к линии штрафной площади и пробил в угол. Кастельс в прыжке парировал, но оборона почему решила не наблюдать за Ретеги. А форвард без помех добил – 2:0. Просто шикарно развивались события для сборной Италии, но перевернулось всё на границе таймов.

Лоренцо Пеллегрини кровожадным подкатом снёс Теате. Арбитр сначала показал жёлтую карточку, но затем оценил всю грубость фола и за прямые шипы выписал удаление. В меньшинстве «скуадра адзурра» пропустила сразу. Тилеманс навесил со стандарта, Троссар скинул чуть назад, а Де Кёйпер пробил точно под штангу – 2:1.

А ничейным счёт стал на исходе часа игрового времени. Опять же пошла подача (теперь от угла поля), скидка Фаса и выставленная нога Троссара замкнула комбинацию – 2:2. И продолжили давить бельгийцы. Обложили штрафную площадь Доннаруммы угловыми ударами, навесами. А итальянцы просто отбивались и ждали финального свистка.

В итоге, дотерпели итальянцы, не помогли бельгийцам и шесть добавленных минут. Ничья во встрече двух итальянских тренеров, работавших в РПЛ – Спаллетти и Тедеско.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Бельгии

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