Подкат Пеллегрини сломал Италию: в большинстве Бельгия Тедеско отыгралась с 0:2

Сборные Италии и Бельгии сошлись в рамках Лиги наций. Матч группового этапа состоялся 10 октября в Рим.

Шикарная афиша отправила нас в Рим. Сборная Италии под руководством Лучано Спаллетти принимала Бельгию Доменико Тедеско. Гости прибыли без главных звёзд – Кевин Де Брёйне и Ромелу Лукаку не приехали в расположение сборной. И получили «своё» очень быстро. Первая же атака итальянцев завершилась голом.

Ретеги зацепился за передачу из глубины и скинул левее. Там Федерико Димарко на пару с Пеллегрини мяч разыграл и прострелил, а в завершении сработал Камбьясо. Его абсолютно одного оставили на углу вратарской, за две попытки итальянец переиграл Кастельса – 1:0. В спокойной манере продолжили атаковать хозяева. Чувствовали себя хозяевами положения.

И не зря, в середине первого тайма они преимущество удвоили. Опять Димарко выполнил заброс на ход Камбьясо, Андреа убежал к линии штрафной площади и пробил в угол. Кастельс в прыжке парировал, но оборона почему решила не наблюдать за Ретеги. А форвард без помех добил – 2:0. Просто шикарно развивались события для сборной Италии, но перевернулось всё на границе таймов.

Лоренцо Пеллегрини кровожадным подкатом снёс Теате. Арбитр сначала показал жёлтую карточку, но затем оценил всю грубость фола и за прямые шипы выписал удаление. В меньшинстве «скуадра адзурра» пропустила сразу. Тилеманс навесил со стандарта, Троссар скинул чуть назад, а Де Кёйпер пробил точно под штангу – 2:1.

А ничейным счёт стал на исходе часа игрового времени. Опять же пошла подача (теперь от угла поля), скидка Фаса и выставленная нога Троссара замкнула комбинацию – 2:2. И продолжили давить бельгийцы. Обложили штрафную площадь Доннаруммы угловыми ударами, навесами. А итальянцы просто отбивались и ждали финального свистка.

В итоге, дотерпели итальянцы, не помогли бельгийцам и шесть добавленных минут. Ничья во встрече двух итальянских тренеров, работавших в РПЛ – Спаллетти и Тедеско.