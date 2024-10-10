Сборная Казахстана пропустила 4 гола в Австрии

Сборная Казахстана в четверг не смогла удивить в гостях у Австрии и потерпела третье поражение подряд в Лиге наций.

В стартовом отрезке Александр Прасс приложился с левого полуфланга из-за пределов штрафной площадки - не попал в ближний угол, чуть штангу задел мяч там. На 10-й минуте грубая ошибка гостей на своей половине поля - Асхат Тагыберген под прессингом Николаса Зайвальда покатил мяч назад и вывел Кристофа Баумгартнера один на один с вратарем, и низовым ударом Баумгартнер отправил мяч в сетку - 1:0. Прасс сделал подачу с левого фланга, а мяч стал заваливаться сверху в сторону ворот и попал в перекладину, отскок от которой случился в поле. Конрад Лаймер провёл мяч с левого фланга к лицевой на ближний полуфланг и прострелил на Чуквубике Адаму, который попал в ближнюю штангу.

В начале второго тайма интрига была убита. Романо Шмид подал угловой австрийцев с левого фланга, а Филипп Линхарт из вратарской отправил мяч головой в сетку, подпрыгнув удачней двух соперников - 2:0. Баумгартнер двинулся с мячом из центра поля и отдал коротко в чужую штрафную площадь из центра левее Марселю Забитцеру, закрутившему под дальнюю штангу - 3:0. Марко Арнаутович по зоне левого инсайда выбирался почти один на один с вратарём, а удар отбил на угловой вратарь. Вернули себе мяч австрийцы на чужой половине поля, Флориан Гриллич выполнил заброс, Арнаутович скинул правее, а Маттиас Зайдль вонзил мяч ногой в ворота - 4:0.

У австрийцев четыре очка в группе и второе место, противник пока всем проигрывает.