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Лига наций УЕФА

Сборная Ирландии вырвала победу в матче с финнами

10 Октября 2024 • 23:40 Комментировать
Финляндия
1:2
Ирландия

Аутсайдеры группы В2 Лиги наций финны и ирландцы сражались за первые очки в новом сезоне турнира.

На 17-й минуте после обрезки Натана Коллинза перехватил мяч Йоэль Похьянпало, выскочил один на один с голкипером и отправил снаряд точно в ближний нижний угол ворот, под опорной ногой кипера - 1:0.

В начале второго тайма после навеса с угла поля головой сбросил Лиам Скэйлз на Сэмми Шмодикса, который пробил с лета из пределов вратарской, но угодил точно в корпус вратаря. Вскоре сумели сравнять счёт игроки сборной Ирландии - со штрафного навесил Роберт Брэйди на дальнюю штангу, где из-за спин защитников выскочил Скэйлз и головой вколотил снаряд точно в нижний угол ворот - 1:1. Отличным пасом Похьянпало запустил в штрафную соперника Томаса Галвеза, который пробил в дальний нижний угол, но не попал в створ ворот. На 89-й минуте Фести Эбоселе протащил мяч по флангу и вырезал на дальнюю штангу, где принял мяч Роберт Брэйди и вторым касанием отправил снаряд точно под перекладину - 1:2.

У финнов третья «баранка», соперник набрал первые очки.

Протокол игры  
Финляндия1:2Ирландия
(1:0) Похьянпало Йоэль17'  
  58'Скэйлз Лиам (1:1)
  89'Брэйди Роберт (1:2)
Градецки ЛукашШтоль АдамХосконен АрттуИванов РобертГалвез ТомасКамара ГленШуллер Расмус 66' (Пелтола Матти ( 66') Валта Лео 79' (Пукки Теэму ( 79') Лод РобинПохьянпало Йоэль 78' (Кялльман Беньямин ( 78') Кескинен Топи 65' (Антман Оливер ( 65')
Запасные: Йоронен ЕссеАлхо НиколайСинисало ВильямиСухонен АнссиТенхо МироНиссилья УрхоУронен ЙереЙенсен Фредрик
Келлехер КаомхинО'Ши ДараСкэйлз ЛиамКоллинз НатанБрэйди РобертШмодикс Сэмми 81' (Айда Адам ( 81') Каллен ДжошОгбене Чидози 81' (Эбоселе Фести ( 81') Азаз Финн 71' (Макграт Джейми ( 71') Найт ДжейсонФергюсон Эван 71' (Пэрротт Трой ( 71')
Запасные: Макгиннес МаркТраверс МаркМоламби ДжейсонО'Лири МаксДжонстон МайклТейлор ДжекОмобамиделе ЭндрюМакатир Кейси
10 октября. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ирландии Сборная Финляндии

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