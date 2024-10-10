Сборная Ирландии вырвала победу в матче с финнами

Аутсайдеры группы В2 Лиги наций финны и ирландцы сражались за первые очки в новом сезоне турнира.

На 17-й минуте после обрезки Натана Коллинза перехватил мяч Йоэль Похьянпало, выскочил один на один с голкипером и отправил снаряд точно в ближний нижний угол ворот, под опорной ногой кипера - 1:0.

В начале второго тайма после навеса с угла поля головой сбросил Лиам Скэйлз на Сэмми Шмодикса, который пробил с лета из пределов вратарской, но угодил точно в корпус вратаря. Вскоре сумели сравнять счёт игроки сборной Ирландии - со штрафного навесил Роберт Брэйди на дальнюю штангу, где из-за спин защитников выскочил Скэйлз и головой вколотил снаряд точно в нижний угол ворот - 1:1. Отличным пасом Похьянпало запустил в штрафную соперника Томаса Галвеза, который пробил в дальний нижний угол, но не попал в створ ворот. На 89-й минуте Фести Эбоселе протащил мяч по флангу и вырезал на дальнюю штангу, где принял мяч Роберт Брэйди и вторым касанием отправил снаряд точно под перекладину - 1:2.

У финнов третья «баранка», соперник набрал первые очки.