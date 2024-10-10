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Лига наций УЕФА

Сборная Франции включилась в концовке и разгромила Израиль на нейтральной территории

10 Октября 2024 • 23:39 Комментировать
Израиль
1:4
Франция

Сборные Израиля и Франции сошлись в рамках Лиги наций. Матч группового этапа состоялся 10 октября в Будапеште.

Протокол игры  
Израиль1:4Франция
  7'Камавинга Эдуардо (0:1)
(1:1) Гандельман Омри24'  
  28'Нкунку Кристофер (1:2)
  87'Эрнандес Тео (1:3)
  89'Баркола Бредли (1:4)
Глазер ОмриФейнгольд ИлайНахмиас ИданБалтакса МатанАбада ЛиэльХазиза Долев 77' (Битон Дан ( 77') Джабер Махмуд 76' (Групер Дэнни ( 76') Абу-Фани Мохаммад 67' (Азулай Этан ( 67') Гандельман Омри 62' (Перец Дор ( 62') Глух ОскарБарибо Тай 62' (Халаили Анан ( 62')
Запасные: Кеуф ШарифГерафи ЙоавЛайднер ДоронПерец ЭлиэльСафури РамизКаничовски ГабиШломо Раз
Меньян МайкКунде ЖюльКонате ИбраимаСалиба ВильямЭрнандес Тео 90' (Динь Люка ( 90') Тчуамени Орельен 90' (Заир-Эмери Уоррен ( 90') Камавинга Эдуардо  18' 70' (Баркола Бредли ( 70') Дембеле УсманОлисе Майкл 70' (Фофана Юссуф ( 70') Нкунку Кристофер 77' (Гендузи Маттео ( 77') Коло-Муани Рандаль
Запасные: Клосс ЖонатанТюрам МаркусФофана УэслиАреола АльфонсСамба БрисБаде Луак
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Антуан Гризманн завершил выступления за сборную Франции, Килиан Мбаппе не вызван на октябрьский сбор, хоть и восстановился от травмы сильно раньше срока. Вот с такими вводными «трёхцветные» подошли к матчу в Будапеште, где предстояло сыграть с Израилем. И при «осиротевшей» атаке голеадорские функции решил на себя взять Эдуардо Камавинга, отметившийся быстрым взятием ворот.

Правда, помог ему центрфорвард. После подачи от угла поля Коло-Муани пробить не смог, но протолкнул мяч на Камавингу. Эдуардо пальнул точно по позиции голкипера, тот упал, отразил, а потом сам же закатил за линию – 0:1. Неудачный момент для Глазера. Но Франция тоже не отличалась безупречной игрой в обороне. «Трёхцветные» для ответного мяча организовали помощь израильтянам.

Простейшая подача от Глуха с левого фланга прилетела в центр штрафной площади, Салиба проморгал момент, а набежавший Гандельман спокойно пробил в касание – 1:1. Равный счёт продержался всего четыре минуты. Нкунку получил мяч от Камавинги и устроил шикарное соло: развернулся, обыграл троих и пробил точно под голкипером – 1:2.

Под занавес тайма ещё и Дембеле совершил нечто подобное, обыграл двоих на фланге и прострели на пустой угол. Но получилось слишком сильно, и партнёры пролетели мимо мяча. А во втором тайме, кажется, забыли на поле выйти футболисты. И моментально все устали. Франция владела мячом 70 процентов игрового времени, но ничего не создавала. Владение ради владения. И ради того, чтобы Израиль почти не приближался к воротам Меньяна.

За три минуты до конца основного времени финальную точку поставил Гендузи. Идеально французы вскрыли левый фланг, у Тео было время для паузы и размышлений. В итоге он покатил набежавшему Маттео, которому осталось просто попасть – 1:3. А в следующей атаке уже ассистировал сам Гендузи, от дуги штрафной площади покативший левее. Баркола в касание зарядил под перекладину – 1:4.

Сборная Франции громит Израиль на нейтральной территории.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Израиля

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