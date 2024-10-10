Сборная Франции включилась в концовке и разгромила Израиль на нейтральной территории

Сборные Израиля и Франции сошлись в рамках Лиги наций. Матч группового этапа состоялся 10 октября в Будапеште.

Антуан Гризманн завершил выступления за сборную Франции, Килиан Мбаппе не вызван на октябрьский сбор, хоть и восстановился от травмы сильно раньше срока. Вот с такими вводными «трёхцветные» подошли к матчу в Будапеште, где предстояло сыграть с Израилем. И при «осиротевшей» атаке голеадорские функции решил на себя взять Эдуардо Камавинга, отметившийся быстрым взятием ворот.

Правда, помог ему центрфорвард. После подачи от угла поля Коло-Муани пробить не смог, но протолкнул мяч на Камавингу. Эдуардо пальнул точно по позиции голкипера, тот упал, отразил, а потом сам же закатил за линию – 0:1. Неудачный момент для Глазера. Но Франция тоже не отличалась безупречной игрой в обороне. «Трёхцветные» для ответного мяча организовали помощь израильтянам.

Простейшая подача от Глуха с левого фланга прилетела в центр штрафной площади, Салиба проморгал момент, а набежавший Гандельман спокойно пробил в касание – 1:1. Равный счёт продержался всего четыре минуты. Нкунку получил мяч от Камавинги и устроил шикарное соло: развернулся, обыграл троих и пробил точно под голкипером – 1:2.

Под занавес тайма ещё и Дембеле совершил нечто подобное, обыграл двоих на фланге и прострели на пустой угол. Но получилось слишком сильно, и партнёры пролетели мимо мяча. А во втором тайме, кажется, забыли на поле выйти футболисты. И моментально все устали. Франция владела мячом 70 процентов игрового времени, но ничего не создавала. Владение ради владения. И ради того, чтобы Израиль почти не приближался к воротам Меньяна.

За три минуты до конца основного времени финальную точку поставил Гендузи. Идеально французы вскрыли левый фланг, у Тео было время для паузы и размышлений. В итоге он покатил набежавшему Маттео, которому осталось просто попасть – 1:3. А в следующей атаке уже ассистировал сам Гендузи, от дуги штрафной площади покативший левее. Баркола в касание зарядил под перекладину – 1:4.

Сборная Франции громит Израиль на нейтральной территории.