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Лига наций УЕФА

Сборная Армении ушла от пораженния в гостях у фарерцев

10 Октября 2024 • 23:37 Комментировать
Фарерские острова
2:2
Армения

Сборные Фарерских островов и Армении в почти зимних условиях провели матч Лиги наций. Соперникам пришлось много двигаться, чтобы согреться, но все равно не смогли создать очень уж много моментов.

Ханнес Агнарссон создал первый момент - справа ворвался в штрафную площадь и с 15 метров низом пробил рядом с дальней штангой. Йоан Эдмундссон от углового флага навесил к дальней штанге, защитник мяч выбил на Янна Беньяминсена, который справа с 15 метров точно пробил в ближний угол ворот. Соперник быстро ответил - Лукас Селараян со штрафного точно пробил в левый верхний угол ворот, а голкипер лишь взглядом проводил летящий мяч - 1:1.

Во втором тайме Ваан Бичахчян сделал пас направо на Камо Оганесяна, который с 12 метров пробил немного выше перекладины. После перевода справа Наир Тикнизян с 12 метров в касание пробил в сантиметрах над перекладиной. Беньяминсен справа с 21 метра пробил в дальнюю девятку, а киперу в отчаянном прыжке удалось отвести угрозу от ворот. Грубейшая ошибка Георгия Арутюняна привела к голу - Йоаннес Бьярталид отобрал мяч на фланге у армянского защитника, сместился в центр и с 15 метров низом пробил в правый угол ворот - 2:1. На 90-й минуте Селараян от углового флага навесил к воротам, мяч отскочил к дальней штанге к Гору Манвеляну, чей удар в ближний угол получился точным, мяч коснулся стойки и залетел в сетку - 2:2.

Армяне с четырьмя очками вышли на второе место, у соперника на два пункта и последнее место.

Протокол игры  
Фарерские острова2:2Армения
(1:0) Беньяминсен Янн37'  
  44'Селараян Лукас (1:1)
(2:1) Бьярталид Йоаннес85'  
  90'Манвелян Гор (2:2)
Рейнатред А БардюрБеньяминсен ЯннФеро ОдмарЭдмундссон Андриас  79'Давидсен ВильормурОльсен Мейнхард 70' (Юстинуссен Адриан ( 70') Ватнхамар Сольви 61' (Ольсен Брандур ( 61') Ванхамар ГуннарСеренсен Ханус 82' (Йоэнсен Рене ( 82') Агнарссон Ханнес 61' (Бьярталид Йоаннес ( 61') Эдмундссон Йоан 61' (Кнудсен Петур ( 61')
Запасные: Йохансен ДаниэльГестсон ТейтурОльсен КлеминтНаттестад СонниДаниэльсен ЙоаннесСвенссон АрнбьорнЛамхауге Маттиас
Чанчаревич ОгньенОганесян КамоАрутюнян ГеоргийАроян Вараздат  88'Тикнизян НаирБичахчян Ваан 86' (Манвелян Гор ( 86') Иву УгочуквуМурадян Сергей  87'Арутюнян Оганес 67' (Севикян Эдгар ( 67') Ранос Грант-Леон  55' 67' (Миранян Артур ( 67') Селараян Лукас
Запасные: Бегларян АрсенЧалышир АндреГригорян ЭдгарСимонян ЭрикШагоян ЖирайрДашян АртакСеробян АртурАвакян Хенри
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Армении Сборная Фарерских Островов

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