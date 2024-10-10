Сборная Армении ушла от пораженния в гостях у фарерцев

Сборные Фарерских островов и Армении в почти зимних условиях провели матч Лиги наций. Соперникам пришлось много двигаться, чтобы согреться, но все равно не смогли создать очень уж много моментов.

Ханнес Агнарссон создал первый момент - справа ворвался в штрафную площадь и с 15 метров низом пробил рядом с дальней штангой. Йоан Эдмундссон от углового флага навесил к дальней штанге, защитник мяч выбил на Янна Беньяминсена, который справа с 15 метров точно пробил в ближний угол ворот. Соперник быстро ответил - Лукас Селараян со штрафного точно пробил в левый верхний угол ворот, а голкипер лишь взглядом проводил летящий мяч - 1:1.

Во втором тайме Ваан Бичахчян сделал пас направо на Камо Оганесяна, который с 12 метров пробил немного выше перекладины. После перевода справа Наир Тикнизян с 12 метров в касание пробил в сантиметрах над перекладиной. Беньяминсен справа с 21 метра пробил в дальнюю девятку, а киперу в отчаянном прыжке удалось отвести угрозу от ворот. Грубейшая ошибка Георгия Арутюняна привела к голу - Йоаннес Бьярталид отобрал мяч на фланге у армянского защитника, сместился в центр и с 15 метров низом пробил в правый угол ворот - 2:1. На 90-й минуте Селараян от углового флага навесил к воротам, мяч отскочил к дальней штанге к Гору Манвеляну, чей удар в ближний угол получился точным, мяч коснулся стойки и залетел в сетку - 2:2.

Армяне с четырьмя очками вышли на второе место, у соперника на два пункта и последнее место.