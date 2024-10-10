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Лига наций УЕФА

Дубль Холанна помог сборной Норвегии разгромить словенцев

10 Октября 2024 • 23:35 Комментировать
Норвегия
3:0
Словения

Начавшие без поражений Лигу наций сборные Норвегии и Словении оспаривали право стать единоличным лидером квартета В3.

Уже на седьмой минуте выручил кипер команды Словении свой коллектив после первого удара от соперников, после чего Эрлинг Холанн успел первым на добивании, пробив между ног вратарю - 1:0. Антонио Нуса наносил прицельный удар с линии штрафной, но успел голкипер сместиться на линию ворот и перевести мяч через планку. После розыгрыша корнера Адам Гнезда-Черин по воротам соперника пробил, и  мяч с трудом отбил в сторону вратарь. Нуса убегал слева к воротам соперника, в дальний угол игрок метил, но мяч направил рядом с правой стойкой.

В начале второго тайма протаранил Холанн оборону соперника, после чего выкатил на Александра Сорлота, который точным ударом в левый угол сумел упрочить преимущество своей команды - 2:0. На 62-й минуте Сорлотт от Нусы получил передачу, отдал пас на Холанна, который пробил идеально под штангу - разгром.

Норвежцы с 7 очками - единоличный лидер, словенцы (4) идут следом.

Протокол игры  
Норвегия3:0Словения
(1:0) Холанн Эрлинг7'  
(2:0) Сорлот Александр52'  
(3:0) Холанн Эрлинг62'  
Нюланд ЭрьянАйер КристофферХанче-Ольсен АндреасЭстигор Лео 46' (Педерсен Маркус II ( 46') Мёллер Вольфе ДавидРюэрсон Юлиан 82' (Ветлесен Уго ( 82') Берге СандерТорсбю Мортен 75' (Берг Патрик ( 75'  88') Сорлот Александр 75' (Ларсен Йорген ( 75') Холанн ЭрлингНуса Антонио 76' (Доннум Арон ( 76')
Запасные: Хорн МайерТорстведт КристианДингеланд МатиасЛангос СондреХёуге ЙенсТорбьерн ЭггемСельвик Эгиль
Облак ЯнЯнжа ЭрикДркушич ВаняБийол ЯкаБалковец Юре 57' (Випотник Жан ( 57') Стоянович Петар  63'Гнезда-Черин Адам 79' (Крамер Блаж ( 79') Элшник Тими МаксПетрович Деян 74' (Куртич Ясмин ( 74') Шпорар Андраж 57' (Целар Жан ( 57') Шешко Беньямин 79' (Иличич Йосип ( 79')
Запасные: Байрич КенанРепас ЯнШоштарич Карич СвенВекич ИгорМлакар ЯнЗец ДавидВидовшек Матевж
10 октября. Стадион "Уллевааль" (Осло).
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