Итальянцы обыгрывают сборную Бельгии по итогу первого тайма

Вечером четверга национальная сборная Италии принимает дома бельгийскую команду. По итогу первого тайма «скуадра адзурра» с разницей в один мяч обыгрывает оппонентов – 2:1.

Счёт практически на самом старте игры открыл Андреа Камбьясо. Недолго итальянские болельщики ждали второго гола, случился он на 24-й минуте после точного гола Матео Ретеги. Сократить «красным дьяволам» удалось разрыв лишь под перерыв, сделал это Максим де Кёйпер.

Напомним, что текстовую трансляцию матча Италия – Бельгия, как и других игр вечера Лиги наций, проводит наш портал. Впереди вторая половина встречи!