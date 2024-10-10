Сборная Австрии минимально обыграла казахстанцев в первом тайме

В третьем туре Лиги наций УЕФА сборная Австрии минимально обыгрывает команду Казахстана по итогу первого тайма. Единственным голом отметился на 10-й минуте Кристоф Баумгартнер. Тот после грубейшей ошибки казахстанцев вышел один на один с Игорем Шацким и обыграл вратаря.

Напомним, что казахстанцы в первых двух матчах при Черчесове сначала разошлись нулевой ничьей со сборной Норвегии дома, а после проиграли разгромно сборной Словении в гостях (0:3). Черчесов возглавил команду несколько месяцев назад.

Текстовую трансляцию игры австрийцев и казахстанцев проводит наш портал. Впереди вторая половина игры!