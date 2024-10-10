Сборная Северной Македонии разгромно победила в Латвии

Сборные Латвии и Северной Македонии провели матч третьего тура Лиги наций.

На 35-й минуте мягкий заброс Эльифа Элмаса в штрафную площадь, принял на грудь игровой снаряд Боян Миовски, опустил мяч под левую ногу и покатил в сторону, а Яни Атанасов вогнал игровой снаряд в сетку ворот - 0:1. На левом фланге с мячом Ренарс Варславаyc, увидел рывок Андрея Цыганика, прострел последовал, но замкнуть некому.

В начале второго тайма Янис Икауниекс должен был делать счёт 1:1, но не постижимым образом не попал по воротам головой с трёх метров. В ответ голкипер Столе Димитриевски выполнил длинный заброс, в верховой борьбе Милан Ристовски выиграл борьбу, позволив мячу дойти до Лирима Камили, а тому только и оставалось, то переиграть в битве один на один голкипера - 0:2. На 90-й минуте Энис Барди пошёл на четверых защитников, мяч отскочил чуть в сторону, и Элмас с подъёма вонзил его в самую девятку - 0:3.

У македонцев уверенное первое место и семь очков, у соперника вторая-третья строчка с тремя баллами.