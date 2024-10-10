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Лига наций УЕФА

Сборная Молдовы на контратаках обыграла соперников из Андорры

10 Октября 2024 • 21:06 Комментировать
Молдова
2:0
Андорра

Сборная Молдовы упрочила лидерство в своей группе Лиги наций по итогам домашнего матча с соперниками из Андорры.

Первый момент возник на 21-й минуте - Артур Ионице подал с левого фланга, а Никита Моцпан головой попал в верхнюю планку, потом офсайд зафиксирован. На 31-й минуте провернули контратаку молдаване, Михаил Каймаков в чужой штрафной площади покатил пас с правого полуфланга на левый, а Ионице низом упаковал мяч в дальний угол - 1:0.

После перерыва Виталий Домашкан пробил с правого полуфланга - неплохой силы удар, но мимо дальнего угла створа. Первый голевой момент у Андорры - Мойсес Сан-Никола лупил с подступов к штрафной площади с подбора после подачи со штрафного, немного выше перекладины закрутился мяч. Вирджилиу Постолаки пробивал с правого угла чужой вратарской и не попал в ближний угол. Альберт Росас принял мяч в чужой штрафной площади и пробил с 16 метров низом по чужим воротам - немного не попал в правый угол. На 90-й минуте в контратаке убежал из центра поля Максим Кожокару со смещением к левому полуфлангу, вошёл в штрафную площадь и поразил низом дальний угол.

2:0, у Молдовы шесть очков после первого круга, у Мальты - три, Андорры - ноль.

Протокол игры  
Молдова2:0Андорра
(1:0) Ионице Артур31'  
(2:0) Кожокару Максим90'  
Челядник ДмитрийКрачун Артур  90'Мудрак Виктор  78'Бабогло Владислав  28'Плэтикэ СергиуРябчук ОлегКаймаков Михаил 71' (Кожокару Максим ( 71') Моцпан Никита  26' 58' (Марандич Денис ( 58') Раца Вадим 82' (Мандриченко Дмитрий ( 82') Ионице Артур 71' (Штиня Виктор ( 71') Домашкан Виталий 57' (Постолаки Вирджилиу ( 57')
Запасные: Дрос КристианЧеботарь НиколайАврам КристианПушкаш ДанМоток АндрейДану Даниэль
Альварес ИкерЛьовера МаксГарсия Кристиан IIОливейра ИанСан-Никола Мойсес  53'Гарсия Марк 61' (Санчес Аарон ( 61') Мартинес Алекс II 61' (Фернандес Рикард ( 61') Жоау Карлуш 71' (Валес Эрик ( 71'  88') Валес Марк 84' (Пуйоль Марк ( 84'  90') Сервос ЖоанРосас Альберт  28'
Запасные: Гильен ЖоэльГомес ХосепПомарес ФрансискоГомес АдрианФернандес ИсанБланко ЛьюисПирес Франсиско
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Андорры Сборная Молдовы

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