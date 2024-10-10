Сборная Молдовы на контратаках обыграла соперников из Андорры

Сборная Молдовы упрочила лидерство в своей группе Лиги наций по итогам домашнего матча с соперниками из Андорры.

Первый момент возник на 21-й минуте - Артур Ионице подал с левого фланга, а Никита Моцпан головой попал в верхнюю планку, потом офсайд зафиксирован. На 31-й минуте провернули контратаку молдаване, Михаил Каймаков в чужой штрафной площади покатил пас с правого полуфланга на левый, а Ионице низом упаковал мяч в дальний угол - 1:0.

После перерыва Виталий Домашкан пробил с правого полуфланга - неплохой силы удар, но мимо дальнего угла створа. Первый голевой момент у Андорры - Мойсес Сан-Никола лупил с подступов к штрафной площади с подбора после подачи со штрафного, немного выше перекладины закрутился мяч. Вирджилиу Постолаки пробивал с правого угла чужой вратарской и не попал в ближний угол. Альберт Росас принял мяч в чужой штрафной площади и пробил с 16 метров низом по чужим воротам - немного не попал в правый угол. На 90-й минуте в контратаке убежал из центра поля Максим Кожокару со смещением к левому полуфлангу, вошёл в штрафную площадь и поразил низом дальний угол.

2:0, у Молдовы шесть очков после первого круга, у Мальты - три, Андорры - ноль.