Сборная Бельгии без Лукаку и де Брёйне озвучила состав на игру с итальянцами

Национальная сборная Бельгии озвучила стартовый состав на матч против сборной Италии в гостях в третьем туре Лиги наций УЕФА. Он выглядит следующим образом:

Кастельс, Теате, Дебаст, Фас, Кюйпер, Тилеманс, Мангаля, Доку, Троссар, де Кетеларе, Опенда.

Напомним, что бельгийцы в прошедших двух турах смогли набрать три очка. В первом поединке команда уверенно обыграла дома сборную Израиля (3:1). Однако в туре втором сборная Бельгии провально съездила в соседнюю Францию, уступив «трёхцветным» - 0:2.

Текстовую трансляцию встречи проведёт наш портал. Ранее свой состав озвучили в сборной Италии.