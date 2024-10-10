Камавинга и Тчуамени — в основе сборной Франции на игру с Израилем

Сегодня, 10 октября, сборная Франции встретится на выезде со сборной Израиля в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА.

Накануне поединка пресс-служба французского коллектива опубликовала состав команды на предстоящий футбольный матч.

Стартовый состав сборной Франции: Меньян (вр), Кунде, Конате, Салиба, Эрнандес, Камавинга, Тчуамени, Нкунку, Олисе, Дембеле, Коло-Муани.

Встреча между сборными Израиля и Франции должна будет стартовать в 21:45 по столичному времени. За всеми событиями поединка вы сможете следить в подробной текстовой трансляции, которую организует портал LiveResult.