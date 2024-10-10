Калафьори и Тонали – в старте сборной Италии на матч с бельгийцами

Вечером четверга в топовом по вывеске матче Лиги наций итальянцы будут принимать дома команду Бельгии. «Скуадра адзурра» назвала свой стартовый состав на грядущий матч, он выглядит следующим образом:

Доннарумма, ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Камбьясо, Фраттези, Риччи, Тонали, Димарко, Пеллегрини, Ретеги.

Напомним, что итальянцы имеют две победы в двух стартовых турах Лиги наций. В первом туре коллектив обыграл французов в гостях в Париже (3:1). В туре втором была добыта победа над сборной Израиля (2:1). В турнирной таблице – первое место и шесть очков.

Текстовую трансляцию матча Италия – Бельгия проведёт наш портал.