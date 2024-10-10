Сака и Беллингем — в стартовом составе сборной Англии на матч с Грецией

Сегодня, 10 октября, сборная Англии примет на своём поле сборную Греции в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА.

Пресс-служба англичан опубликовала информацию об игроках, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав сборной Англии: Пикфорд (вр), Александер-Арнольд, Стоунс, Колвилл, Льюис, Райс, Палмер, Фоден, Сака, Беллингем, Гордон.