Сака и Беллингем — в стартовом составе сборной Англии на матч с Грецией

Сегодня, 10 октября, сборная Англии примет на своём поле сборную Греции в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА.
Пресс-служба англичан опубликовала информацию об игроках, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке.
Стартовый состав сборной Англии: Пикфорд (вр), Александер-Арнольд, Стоунс, Колвилл, Льюис, Райс, Палмер, Фоден, Сака, Беллингем, Гордон.Начало матча между сборной Англии и национальной командой Греции запланировано на 21:45 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на спортивном портале LiveResult.
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