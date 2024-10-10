Сперцян не сыграет на Фарерских островах

Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не поможет сборной Армении в матче Лиги наций против Фарерских островов. Из-за полученной травмы Сперцян не попал в заявку на игру и остался в Армении.

При этом, как сообщает «Матч ТВ», Сперцян может восстановиться и сыграть за Армению во втором октябрьском матче. В воскресенье, 13 октября, армянская национальная команда сыграет против Северной Македонии.

Матч между сборными Фарерских островов и Армении состоится сегодня. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.