Мостовой пожелал удачи Черчесову

Экс-полузащитник испанской «Сельты» и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о работе Станислава Черчесова в национальной команде Казахстана.
«Назначили Черчесова и думают, что он всё поменяет. От перестановки тренеров ничего не меняется. Станиславу хочется пожелать удачи. Ему будет тяжело, но он знал, на что шёл», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».
Напомним, что 61-летний российский специалист занял пост главного тренера сборной Казахстана в июле текущего года.
В четверг, 10 октября, сборная Казахстана встретится на выезде с командой Австрии в рамках групповой стадии Лиги наций. Поединок начнется в 21:45 по московскому времени.
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