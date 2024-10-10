Мостовой пожелал удачи Черчесову

«Назначили Черчесова и думают, что он всё поменяет. От перестановки тренеров ничего не меняется. Станиславу хочется пожелать удачи. Ему будет тяжело, но он знал, на что шёл», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».