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Булыкин дал прогноз на матч Австрия - Казахстан

10 Октября 2024 • 12:23 Комментировать

В матче групповой стадии Лиги наций сборная Казахстана на выезде сыграет против национальной команды Австрии. Об этом поединке высказался бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин.

«Вряд ли у Черчесова что-то получится сделать со сборной Австрии. Австрийцы всегда играют неплохо. Поэтому Австрия победит с хорошим счётом», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

Поединок сборных Австрии и Казахстана состоится сегодня, 10 октября, начало запланировано в 21:45 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин Сборная Австрии Сборная Казахстана ещё теги
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