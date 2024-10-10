Булыкин дал прогноз на матч Австрия - Казахстан

В матче групповой стадии Лиги наций сборная Казахстана на выезде сыграет против национальной команды Австрии. Об этом поединке высказался бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин.

«Вряд ли у Черчесова что-то получится сделать со сборной Австрии. Австрийцы всегда играют неплохо. Поэтому Австрия победит с хорошим счётом», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

Поединок сборных Австрии и Казахстана состоится сегодня, 10 октября, начало запланировано в 21:45 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.