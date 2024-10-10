Булыкин высказался о матче Италии против Бельгии

Экс-форвард московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем поединке между Италией и Бельгией на групповой стадии Лиги наций УЕФА.

«Интересно, что Бельгия противопоставит итальянцам, которые находятся на ходу. У Бельгии не совсем получается достигать результата, хотя сборная старается побеждать», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

Матч сборных Италии и Бельгии состоится сегодня, 10 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.