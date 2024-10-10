Назван капитан сборной Англии на матч с Грецией

Центральный форвард Гарри Кейн не появится в основном составе сборной Англии на поединок группового этапа Лиги наций против национальной команды Греции. Об этом рапортует таблоид Daily Mail.

Согласно сведениям источника, футболист останется в резерве из-за небольшого повреждения. Вместо Кейна капитаном «трёх львов» в предстоящем противостоянии будет центральный защитник Джон Стоунс.

Матч между англичанами и греками состоится сегодня, 10 октября, на лондонском стадионе «Уэмбли». В преддверии этого поединка хозяева занимают второе место в турнирной таблице, а гости располагаются на первой строчке.