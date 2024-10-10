Спаллетти: «Настрой игроков сборной Италии даёт надежду на яркое будущее»

Рулевой сборной Италии Лучано Спаллетти доволен настроем игроков своей команды.

Сегодня в 21:45 итальянцы сыграют против соперников из Бельгии в рамках Лиги наций. Тренер «скуадры адзурры» неоднократно заявлял, что команда нуждается в перестройке после неудачи на Евро-2024. В настоящий момент экс-рулевой «Наполи» доволен атмосферой в коллективе.

«На тренировках я увидел ту же решимость, что и в прошлом месяце, или даже большую. Это даёт надежду на яркое будущее. Игроки отлично ладят и стремятся помогать друг другу.

Я чувствую, что меня окружают футболисты, действительно жаждущие показать, на что они способны. Матч с Бельгией важен для нашего долгосрочного развития, и я ожидаю, что мы подойдём к нему с тем же настроем, что и в двух предыдущих играх. У меня позитивные ощущения», – цитирует Football Italia Спаллетти.