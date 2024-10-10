Спаллетти оценил силу сборной Бельгии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался об уровне нынешней сборной Бельгии.

Матч команд состоится сегодня в рамках Лиги наций, его начало запланировано на 21:45 по московскому времени.

«В сборной Бельгии собраны игроки, выступающие в лучших клубах Европы. Главная угроза заключается в скорости атакующих футболистов бельгийцев. Я хорошо знаю тренера [Доменико Тедеско], считаю его отличным специалистом. Бельгия занимает шестое место в рейтинге ФИФА, нам нужно быть сосредоточенными и осознавать, что мы имеем дело с сильным соперником», – поведал на пресс-конференции Спаллетти.