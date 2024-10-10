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Италия – Бельгия: Возможные стартовые составы на матч Лиги наций

10 Октября 2024 • 09:00 Комментировать
Италия
...
Бельгия
1 1.95 X 3.45 2 4.20
Через 10 ч. 31 мин.

В центральном матче четверга в рамках группового этапа Лиги наций сборная Италии примет сборную Бельгии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы на эту встречу.

Италия: Доннарумма (вр), Димарко, Бастони, Калафьори, ди Лоренцо, Белланова, Фраттези, Тонали, Риччи, Распадори, Ретеги.

Бельгия: Кастельс (вр), Теате, Дебаст, Фас, Кастань, Тилеманс, Мангаля, Доку, Троссар, Лукебакио, Опенда.

По словам Доменико Тедеско, Кевин де Брёйне и Ромелу Лукаку сами попросили не вызывать их пока в сборную Бельгии. Де Брёйне восстанавливается после травмы, а Лукаку осваивается в «Наполи».

В сентябрьских матчах Лиги наций Италия обыграла Францию (3:1) и Израиль (2:1), а Бельгия также одержала победу над Израилем (3:1), но потерпела поражение от Франции (0:2).

Матч Италия – Бельгия состоится сегодня, 10 октября, в Риме на «Стадио Олимпико». Начало – в 21:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет проведена здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов

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