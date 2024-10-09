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Тчуамени подтвердил, что станет капитаном сборной Франции

09 Октября 2024 • 20:16 Комментировать
Израиль
...
Франция
1 13.00 X 6.90 2 1.23
10.10 21:45

Полузащитник «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени признался, что выведет национальную команду на предстоящие матчи с капитанской повязкой.

— Это гордость и большая ответственность. Мы поговорили с тренером, он сообщил мне о своем решении. Я очень рад, — приводит слова Тчуамени журналист Фабрицио Романо.

В составе сборной Франции 24-летний хавбек принял участие в 36 матчах, в которых отметился тремя забитыми голами и записал на свой счет одну результативную передачу.

Завтра, 10 октября, подопечные Дидье Дешама встретятся на выезде с Израилем в рамках третьего тура Лиги наций. Начало — в 21:45 по московскому времени.

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Реал Мадрид Сборная Франции Орельен Тчуамени ещё теги

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