Тчуамени подтвердил, что станет капитаном сборной Франции

Полузащитник «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени признался, что выведет национальную команду на предстоящие матчи с капитанской повязкой.

— Это гордость и большая ответственность. Мы поговорили с тренером, он сообщил мне о своем решении. Я очень рад, — приводит слова Тчуамени журналист Фабрицио Романо.

В составе сборной Франции 24-летний хавбек принял участие в 36 матчах, в которых отметился тремя забитыми голами и записал на свой счет одну результативную передачу.

Завтра, 10 октября, подопечные Дидье Дешама встретятся на выезде с Израилем в рамках третьего тура Лиги наций. Начало — в 21:45 по московскому времени.