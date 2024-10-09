В сборную Англии вызвали двух игроков

Состав национальной сборной Англии на октябрьском сборе пополнили два футболиста. Речь идёт о защитнике Тино Ливраменто из «Ньюкасла» и полузащитнике Кёртисе Джонсе из «Ливерпуля». О прибытии этих игроков в ряды «трёх львов» было объявлено в среду.

В настоящий момент сборная Англии готовится к двум октябрьским матчам Лиги наций. 10 числа команда Ли Карсли сыграет на своём поле против Греции, а 13 числа – на выезде против Финляндии.

Добавим, что в сентябре в двух стартовых матчах нового сезона Лиги наций сборная Англии смогла набрать максимальное количество очков – шесть.