Матч между Туркменистаном и Мальтой отменён по необычной причине

В четверг должен был состояться товарищеский матч между сборными Мальты и Туркменистана. Впрочем, игру пришлось отменить по необычной причине – власти Туркменистана, судя по всему, не одобрили поездку футболистов.

«Футбольная ассоциация Мальты вынуждена отменить товарищеский матч из-за трудностей, с которыми столкнулась Футбольная ассоциация Туркменистана при получении необходимых разрешений от властей своей страны на поездку на Мальту», - говорится в заявлении мальтийской стороны.

Стоит сказать, что матч между сборными Мальты и Туркменистана был одобрен ФИФА и обеими конфедерациями - УЕФА и АФК. Не исключено, что ФИФА запустит разбирательство, ведь регламент организации запрещает государствам вмешиваться в футбольные дела.