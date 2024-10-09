Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Матч между Туркменистаном и Мальтой отменён по необычной причине

09 Октября 2024 • 15:06 Комментировать

В четверг должен был состояться товарищеский матч между сборными Мальты и Туркменистана. Впрочем, игру пришлось отменить по необычной причине – власти Туркменистана, судя по всему, не одобрили поездку футболистов.

«Футбольная ассоциация Мальты вынуждена отменить товарищеский матч из-за трудностей, с которыми столкнулась Футбольная ассоциация Туркменистана при получении необходимых разрешений от властей своей страны на поездку на Мальту», - говорится в заявлении мальтийской стороны.

Стоит сказать, что матч между сборными Мальты и Туркменистана был одобрен ФИФА и обеими конфедерациями - УЕФА и АФК. Не исключено, что ФИФА запустит разбирательство, ведь регламент организации запрещает государствам вмешиваться в футбольные дела.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Сборная Мальты Сборная Туркменистана ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стало известно, какая команда сыграет со сборной России в пятницу «Барселона» потеряла форварда в самом начале матча В «Крыльях Советов» высказались о будущем Осинькина Флик рассказал, что думает об игре Рафиньи Генич: Осинькина хотят убрать не из-за результатов Левандовски: «Никогда в жизни не сталкивался с таким календарём» Аршавин выбрал новый клуб Осинькину Пять игроков покинули сборную России – названы фамилии и причины Флик рассказал, за счёт чего «Барселона» обыграла «Алавес» Три футболиста «Динамо», из-за которых «бело-голубые» проиграли ЦСКА братское дерби
Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес» «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Минимально и нервно: три футболиста, из-за которых «Зенит» чуть не оступился в матче с «Оренбургом» Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона» «Не надо паниковать»: Наумов высказался об уровне футбола в России и посещаемости Решение по тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» примут во вторник «Реал» потерял Карвахаля – у игрока подтвердили разрыв крестообразной связки
Спортивные новости
Бывший боксёр поделился ожиданиями от боя между Биволом и Бетербиевым Боксёр Плечко рассказал, кто победит в бою между Бетербиевым и Биволом Александрова обыграла Калинскую во втором круге турнира в Ухане Медведев пробился в четвертьфинал китайского «Мастерса», где сыграет с Синнером Касаткина обыграла американку Перу и пробилась в 1/8 финала турнира в Ухане Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Октября
15:46 · Лига наций УЕФА
В сборную Англии вызвали двух игроков
15:06 · Лига наций УЕФА
Матч между Туркменистаном и Мальтой отменён по необычной причине
14:47 · Лига наций УЕФА
Грилиш пропускает тренировку сборной Англии – названа причина
14:42 · Лига наций УЕФА
Кейн продолжает тренироваться индивидуально
12:49 · Лига наций УЕФА
Объявлен капитан сборной Франции при отсутствии Мбаппе
12:32 · Лига наций УЕФА
Назван лучший игрок сборной Англии в XXI веке: Бекхэм – второй, Терри – лишь одиннадцатый
10:29 · Лига наций УЕФА
Сборная Испании потеряла Нико Уильямса
10:21 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА Зделар прокомментировал вызов в сборную Сербии
09:05 · Лига наций УЕФА
Криштиану Роналду прибыл в сборную Португалии
04:36 · Испания. Ла Лига
Ямаль: «Сборной Испании будет очень не хватать Карвахаля»
04:29 · Германия. Бундеслига
Киммих заявил, что рад большому количеству матчей
01:10 · Лига наций УЕФА
Лапорт признался, что сменил сборную Франции на Испанию из-за Дешама
00:06 · Англия. Премьер-лига
Грилиш считает, что заслуживал поехать на Евро
08 Октября
22:25 · Лига наций УЕФА
Форвард «Челси» рассказал о самом сложном этапе карьеры
21:12 · Лига наций УЕФА
Сперцян получил травму и может пропустить ближайшие матчи сборной Армении слухи
18:40 · Лига наций УЕФА
Защитник «Ливерпуля» считает, что заслужил стать капитаном сборной Франции
15:06 · Лига наций УЕФА
Раскрыты привилегии Мбаппе в сборной Франции
12:52 · Лига наций УЕФА
Гризманн хочет неудач сборной Франции, чтобы вернуться слухи
12:00 · Англия. Премьер-лига
Лено отказался ехать в сборную Германии и сделал заявление 2
08:05 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сделала заявление по травме Кейна
07:59 · Испания. Ла Лига
Дешам высказался об игре Мбаппе за «Реал» после новости о травме 1
07:48 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок сборной Франции раскритиковал Мбаппе
07 Октября
22:18 · Лига наций УЕФА
Майну не поможет сборной Англии в ближайших матчах
21:25 · Лига наций УЕФА
Стало известно, останется ли Кейн в сборной Англии
16:52 · Германия. Бундеслига
Кейн отправился в сборную Англии после травмы
Все новости