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Лига наций УЕФА

Грилиш пропускает тренировку сборной Англии – названа причина

09 Октября 2024 • 14:47 Комментировать
Англия
...
Греция
1 1.30 X 5.50 2 12.00
10.10 21:45

Сборная Англии готовится к домашнему матчу Лиги наций против Греции. В среду тренировку «трёх львов» пропускает атакующий полузащитник Джек Грилиш. Об этом информирует пресс-служба национальной команды.

«Грилиш пропускает тренировку в качестве меры предосторожности из-за небольшого ушиба», - говорится в сообщении сборной Англии.

Матч между сборными Англии и Греции пройдёт на стадионе «Уэмбли» в четверг, 10 октября. После этого, 13 октября, команда Ли Карсли проведёт гостевой поединок против Финляндии.  

После двух сыгранных туров Лиги наций сборная Англии имеет шесть очков в своём кармане.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Джек Грилиш

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