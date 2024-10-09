Грилиш пропускает тренировку сборной Англии – названа причина

Сборная Англии готовится к домашнему матчу Лиги наций против Греции. В среду тренировку «трёх львов» пропускает атакующий полузащитник Джек Грилиш. Об этом информирует пресс-служба национальной команды.

«Грилиш пропускает тренировку в качестве меры предосторожности из-за небольшого ушиба», - говорится в сообщении сборной Англии.

Матч между сборными Англии и Греции пройдёт на стадионе «Уэмбли» в четверг, 10 октября. После этого, 13 октября, команда Ли Карсли проведёт гостевой поединок против Финляндии.

После двух сыгранных туров Лиги наций сборная Англии имеет шесть очков в своём кармане.