Кейн продолжает тренироваться индивидуально

Нападающий Гарри Кейн в сборной Англии продолжает тренироваться по индивидуальной программе. Об этом рассказывает пресс-служба «трёх львов».

Как известно, Кейн получил повреждение на выходных в гостевом матче чемпионата Германии против «Айнтрахта» (ничья 3:3).

Впереди у сборной Англии два матча Лиги наций. В четверг, 10 октября, команда Ли Карсли сыграет на своём поле против Греции. А в воскресенье, 13 октября, англичане выступят в гостях у Финляндии.

Отметим, что в двух стартовых турах Лиги наций в прошлом месяце сборная Англии смогла набрать максимальное количество очков – шесть.