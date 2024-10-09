Объявлен капитан сборной Франции при отсутствии Мбаппе

Нападающий Килиан Мбаппе не был вызван на октябрьский сбор национальной сборной Франции, а Антуан Гризманн недавно завершил карьеру на международном уровне. «Трёхцветным» в таких обстоятельствах пришлось выбирать нового капитана команды. Как сообщает пресс-служба французской сборной, в четверг вечером с капитанской повязкой на футбольное поле выйдет полузащитник Орельен Тчуамени.

Добавим, что в четверг вечером сборная Франции проведёт гостевой матч Лиги наций против сборной Израиля. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Игра пройдёт в Будапеште.