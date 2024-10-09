Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Назван лучший игрок сборной Англии в XXI веке: Бекхэм – второй, Терри – лишь одиннадцатый

09 Октября 2024 • 12:32 Комментировать

На страницах авторитетного портала Goal был опубликован рейтинг лучших футболистов сборной Англии в XXI веке. На первом месте оказался Уэйн Руни, который в своё время провёл за «трёх львов» 120 матчей, забил 53 гола и отдал 21 результативный пас.

На второй строчке разместился Дэвид Бекхэм, а тройку замкнул нынешний капитан английской сборной Гарри Кейн.

Дальше в рейтинге идут Стивен Джеррард, Эшли Коул, Майкл Оуэн, Рио Фердинанд, Пол Скоулз, Фрэнк Лэмпард, Рахим Стерлинг, Джон Терри, Джо Коул, Букайо Сака, Гари Невилл, Джордан Пикфорд, Сол Кэмпбелл, Кайл Уокер, Джон Стоун, Деклан Райс, Питер Крауч, Джуд Беллингем, Гарри Магуайр, Гарет Бэрри, Люк Шоу и Джеймс Милнер.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Уэйн Руни Джон Терри Сборная Англии Майкл Оуэн Фрэнк Лэмпард Стивен Джеррард Эшли Коул Пол Скоулз Рио Фердинанд Рахим Стерлинг Гарри Кейн ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стало известно, какая команда сыграет со сборной России в пятницу «Барселона» потеряла форварда в самом начале матча В «Крыльях Советов» высказались о будущем Осинькина Флик рассказал, что думает об игре Рафиньи Генич: Осинькина хотят убрать не из-за результатов Левандовски: «Никогда в жизни не сталкивался с таким календарём» Аршавин выбрал новый клуб Осинькину Флик рассказал, за счёт чего «Барселона» обыграла «Алавес» Пять игроков покинули сборную России – названы фамилии и причины Три футболиста «Динамо», из-за которых «бело-голубые» проиграли ЦСКА братское дерби
Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес» «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Минимально и нервно: три футболиста, из-за которых «Зенит» чуть не оступился в матче с «Оренбургом» Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона» Решение по тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» примут во вторник «Реал» потерял Карвахаля – у игрока подтвердили разрыв крестообразной связки Гвардиола ответил на просьбу остаться в «Манчестер Сити»
Спортивные новости
Бывший боксёр поделился ожиданиями от боя между Биволом и Бетербиевым Боксёр Плечко рассказал, кто победит в бою между Бетербиевым и Биволом Александрова обыграла Калинскую во втором круге турнира в Ухане Медведев пробился в четвертьфинал китайского «Мастерса», где сыграет с Синнером Касаткина обыграла американку Перу и пробилась в 1/8 финала турнира в Ухане Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Октября
12:49 · Лига наций УЕФА
Объявлен капитан сборной Франции при отсутствии Мбаппе
12:32 · Лига наций УЕФА
Назван лучший игрок сборной Англии в XXI веке: Бекхэм – второй, Терри – лишь одиннадцатый
10:29 · Лига наций УЕФА
Сборная Испании потеряла Нико Уильямса
10:21 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА Зделар прокомментировал вызов в сборную Сербии
09:05 · Лига наций УЕФА
Криштиану Роналду прибыл в сборную Португалии
04:36 · Испания. Ла Лига
Ямаль: «Сборной Испании будет очень не хватать Карвахаля»
04:29 · Германия. Бундеслига
Киммих заявил, что рад большому количеству матчей
01:10 · Лига наций УЕФА
Лапорт признался, что сменил сборную Франции на Испанию из-за Дешама
00:06 · Англия. Премьер-лига
Грилиш считает, что заслуживал поехать на Евро
08 Октября
22:25 · Лига наций УЕФА
Форвард «Челси» рассказал о самом сложном этапе карьеры
21:12 · Лига наций УЕФА
Сперцян получил травму и может пропустить ближайшие матчи сборной Армении слухи
18:40 · Лига наций УЕФА
Защитник «Ливерпуля» считает, что заслужил стать капитаном сборной Франции
15:06 · Лига наций УЕФА
Раскрыты привилегии Мбаппе в сборной Франции
12:52 · Лига наций УЕФА
Гризманн хочет неудач сборной Франции, чтобы вернуться слухи
12:00 · Англия. Премьер-лига
Лено отказался ехать в сборную Германии и сделал заявление 2
08:05 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сделала заявление по травме Кейна
07:59 · Испания. Ла Лига
Дешам высказался об игре Мбаппе за «Реал» после новости о травме 1
07:48 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок сборной Франции раскритиковал Мбаппе
07 Октября
22:18 · Лига наций УЕФА
Майну не поможет сборной Англии в ближайших матчах
21:25 · Лига наций УЕФА
Стало известно, останется ли Кейн в сборной Англии
16:52 · Германия. Бундеслига
Кейн отправился в сборную Англии после травмы
15:20 · Англия. Премьер-лига
Хаверц не сыграет за сборную в октябре
13:39 · Германия. Бундеслига
Упамекано не поможет сборной Франции
13:21 · Германия. Бундеслига
Защитник сборной Германии пропустит ближайшие матчи из-за травмы
08:52 · Германия. Бундеслига
Сборная Англии может потерять Кейна
Все новости