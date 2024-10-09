Назван лучший игрок сборной Англии в XXI веке: Бекхэм – второй, Терри – лишь одиннадцатый

На страницах авторитетного портала Goal был опубликован рейтинг лучших футболистов сборной Англии в XXI веке. На первом месте оказался Уэйн Руни, который в своё время провёл за «трёх львов» 120 матчей, забил 53 гола и отдал 21 результативный пас.

На второй строчке разместился Дэвид Бекхэм, а тройку замкнул нынешний капитан английской сборной Гарри Кейн.

Дальше в рейтинге идут Стивен Джеррард, Эшли Коул, Майкл Оуэн, Рио Фердинанд, Пол Скоулз, Фрэнк Лэмпард, Рахим Стерлинг, Джон Терри, Джо Коул, Букайо Сака, Гари Невилл, Джордан Пикфорд, Сол Кэмпбелл, Кайл Уокер, Джон Стоун, Деклан Райс, Питер Крауч, Джуд Беллингем, Гарри Магуайр, Гарет Бэрри, Люк Шоу и Джеймс Милнер.