Сборная Испании потеряла Нико Уильямса

Форвард «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс не примет участия в ближайших поединках сборной Испании в групповом турнире Лиги наций.

Согласно сведениям Yahoo, атакующий футболист не сможет появиться на поле из-за мышечного повреждения. Отмечается, что травма не носит серьезного характера, однако врачи решили не рисковать здоровьем игрока. Вместо Нико в состав «красной фурии» пригласили представителя «Реал Сосьедада» Серхио Гомеса.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Уильямс провел семь поединков. Полузащитник записал на свой счет один забитый мяч. Его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.