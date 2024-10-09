Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Сборная Испании потеряла Нико Уильямса

09 Октября 2024 • 10:29 Комментировать

Форвард «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс не примет участия в ближайших поединках сборной Испании в групповом турнире Лиги наций.

Согласно сведениям Yahoo, атакующий футболист не сможет появиться на поле из-за мышечного повреждения. Отмечается, что травма не носит серьезного характера, однако врачи решили не рисковать здоровьем игрока. Вместо Нико в состав «красной фурии» пригласили представителя «Реал Сосьедада» Серхио Гомеса.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Уильямс провел семь поединков. Полузащитник записал на свой счет один забитый мяч. Его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Нико Уильямс
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стало известно, какая команда сыграет со сборной России в пятницу «Барселона» потеряла форварда в самом начале матча В «Крыльях Советов» высказались о будущем Осинькина Флик рассказал, что думает об игре Рафиньи Генич: Осинькина хотят убрать не из-за результатов Левандовски: «Никогда в жизни не сталкивался с таким календарём» Аршавин выбрал новый клуб Осинькину Флик рассказал, за счёт чего «Барселона» обыграла «Алавес» «Ростов» Карпина – катастрофа: команда пытается играть в футбол европейского уровня без соответствующих тому игроков Пять игроков покинули сборную России – названы фамилии и причины
Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес» Минимально и нервно: три футболиста, из-за которых «Зенит» чуть не оступился в матче с «Оренбургом» «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона» Решение по тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» примут во вторник «Реал» потерял Карвахаля – у игрока подтвердили разрыв крестообразной связки Хави может возглавить топ-клуб АПЛ
Спортивные новости
Александрова обыграла Калинскую во втором круге турнира в Ухане Медведев пробился в четвертьфинал китайского «Мастерса», где сыграет с Синнером Касаткина обыграла американку Перу и пробилась в 1/8 финала турнира в Ухане «Металлург» сломил сопротивление московского «Динамо» в матче КХЛ Канарейкин объяснил неудачные результаты «Авангарда» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Октября
10:29 · Лига наций УЕФА
Сборная Испании потеряла Нико Уильямса
10:21 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА Зделар прокомментировал вызов в сборную Сербии
09:05 · Лига наций УЕФА
Криштиану Роналду прибыл в сборную Португалии
04:36 · Испания. Ла Лига
Ямаль: «Сборной Испании будет очень не хватать Карвахаля»
04:29 · Германия. Бундеслига
Киммих заявил, что рад большому количеству матчей
01:10 · Лига наций УЕФА
Лапорт признался, что сменил сборную Франции на Испанию из-за Дешама
00:06 · Англия. Премьер-лига
Грилиш считает, что заслуживал поехать на Евро
08 Октября
22:25 · Лига наций УЕФА
Форвард «Челси» рассказал о самом сложном этапе карьеры
21:12 · Лига наций УЕФА
Сперцян получил травму и может пропустить ближайшие матчи сборной Армении слухи
18:40 · Лига наций УЕФА
Защитник «Ливерпуля» считает, что заслужил стать капитаном сборной Франции
15:06 · Лига наций УЕФА
Раскрыты привилегии Мбаппе в сборной Франции
12:52 · Лига наций УЕФА
Гризманн хочет неудач сборной Франции, чтобы вернуться слухи
12:00 · Англия. Премьер-лига
Лено отказался ехать в сборную Германии и сделал заявление 2
08:05 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сделала заявление по травме Кейна
07:59 · Испания. Ла Лига
Дешам высказался об игре Мбаппе за «Реал» после новости о травме 1
07:48 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок сборной Франции раскритиковал Мбаппе
07 Октября
22:18 · Лига наций УЕФА
Майну не поможет сборной Англии в ближайших матчах
21:25 · Лига наций УЕФА
Стало известно, останется ли Кейн в сборной Англии
16:52 · Германия. Бундеслига
Кейн отправился в сборную Англии после травмы
15:20 · Англия. Премьер-лига
Хаверц не сыграет за сборную в октябре
13:39 · Германия. Бундеслига
Упамекано не поможет сборной Франции
13:21 · Германия. Бундеслига
Защитник сборной Германии пропустит ближайшие матчи из-за травмы
08:52 · Германия. Бундеслига
Сборная Англии может потерять Кейна
00:30 · Германия. Бундеслига
Сборная Франции рискует остаться без Упамекано
05 Октября
18:54 · Испания. Ла Лига
Дешам удивлён ситуацией с Мбаппе в «Реале» 4
Все новости