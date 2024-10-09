Криштиану Роналду прибыл в сборную Португалии

Звездный центрфорвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду прибыл в расположение национальной команды Португалии. 39-летний нападающий сообщил об этом посредством своих социальных сетей.

В октябре сборная Португалии проведет два поединка в групповом этапе Лиги наций. Сначала Роналду и компания встретятся с Польшей, а затем померяются силами с Шотландией. После двух туров португальцы набрали шесть баллов и занимают первое место в своем квартете.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел шесть поединков. Нападающий записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.