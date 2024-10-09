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Лапорт признался, что сменил сборную Франции на Испанию из-за Дешама

09 Октября 2024 • 01:10 Комментировать
Израиль
...
Франция
1 13.00 X 6.90 2 1.23
10.10 21:45

Центральный защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт вспомнил, как решил выступать за сборную Испании вместо Франции.

Игрок представлял цвета «трёхцветных» на молодёжном и юношеском уровнях, а в 2016 и 2017 годах приглашался в основную команду, но так и не дебютировал. В итоге центрбек принял приглашение от Испании, с которой стал чемпионом Европы в нынешнем году.

«Моё решение было обусловлено личными взаимоотношениями [с Дидье Дешамом], которые не сложились. Я не мог больше ждать, и мне требовалось принять это решение, если я хотел сыграть на крупных турнирах сборной. Сейчас я очень счастлив, отлично чувствую себя в сборной Испании. Эта команда подходит мне даже с личностной точки зрения», – сказал в интервью RMC Sport Лапорт.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Испании Дидье Дешам Эмерик Лапорт ещё теги

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