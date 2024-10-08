Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Форвард «Челси» рассказал о самом сложном этапе карьеры

08 Октября 2024 • 22:25 Комментировать
Израиль
...
Франция
1 12.50 X 6.70 2 1.25
10.10 21:45

Нападающий сборной Франции и «Челси» Кристофер Нкунку вспомнил о том, как пропустил чемпионат мира в Катаре.

Нкунку был в итоговом составе, но во время тренировки получил травму и не выступал за сборную. Как признался сам нападающий, этот период для него был самым сложным.

«Самым тяжелым периодом было, когда я пропустил чемпионат мира из-за травмы. Это был очень сложный период. Психологически это принять было непросто. Но эти обстоятельства сделали меня сильнее. Я научился понимать свое тело, а также терпению и стойкости», - приводит слова Нкунку GFFN.

В этом сезоне форвард в 11 матчах за «Челси» забил семь мячей. Также он вызван в расположение сборной и может сыграть уже в ближайших играх.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Сборная Франции Кристофер Нкунку ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 08 Октября
18:40
Защитник «Ливерпуля» считает, что заслужил стать капитаном сборной Франции
07 Октября
00:30
Сборная Франции рискует остаться без Упамекано
04 Октября
17:07
Стало известно, кто может заменить Гризманна в сборной
04:12
Дешам объяснил, почему не вызвал Павара в сборную Франции
30 Сентября
14:42
Дешам отреагировал на уход Гризманна из сборной Франции
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ИЗРАИЛЬ ФРАНЦИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Барселона» потеряла форварда в самом начале матча «Манчестер Юнайтед» может сегодня уволить тен Хага – названо условие В «Крыльях Советов» высказались о будущем Осинькина Флик рассказал, что думает об игре Рафиньи Генич: Осинькина хотят убрать не из-за результатов Левандовски: «Никогда в жизни не сталкивался с таким календарём» Бубнов назвал точный счёт матча «Краснодар» - «Химки» Аршавин выбрал новый клуб Осинькину Флик рассказал, за счёт чего «Барселона» обыграла «Алавес» «Динамо» – ЦСКА: Возможные стартовые составы от Лички и Николича на московское дерби
Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Байер» по делу переиграл «Милан» Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Минимально и нервно: три футболиста, из-за которых «Зенит» чуть не оступился в матче с «Оренбургом» Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед» Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона» Решение по тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» примут во вторник «Реал» потерял Карвахаля – у игрока подтвердили разрыв крестообразной связки
Спортивные новости
«Металлург» сломил сопротивление московского «Динамо» в матче КХЛ Канарейкин объяснил неудачные результаты «Авангарда» СКА «перестрелял» «Локомотив» в матче КХЛ Медведев обыграл Арнальди и вышел в четвёртый круг турнира в Шанхае Перейра нокаутировал Раунтри и защитил чемпионский титул UFC Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Октября
22:25 · Лига наций УЕФА
Форвард «Челси» рассказал о самом сложном этапе карьеры
21:12 · Лига наций УЕФА
Сперцян получил травму и может пропустить ближайшие матчи сборной Армении слухи
18:40 · Лига наций УЕФА
Защитник «Ливерпуля» считает, что заслужил стать капитаном сборной Франции
15:06 · Лига наций УЕФА
Раскрыты привилегии Мбаппе в сборной Франции
12:52 · Лига наций УЕФА
Гризманн хочет неудач сборной Франции, чтобы вернуться слухи
12:00 · Англия. Премьер-лига
Лено отказался ехать в сборную Германии и сделал заявление 2
08:05 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сделала заявление по травме Кейна
07:59 · Испания. Ла Лига
Дешам высказался об игре Мбаппе за «Реал» после новости о травме 1
07:48 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок сборной Франции раскритиковал Мбаппе
07 Октября
22:18 · Лига наций УЕФА
Майну не поможет сборной Англии в ближайших матчах
21:25 · Лига наций УЕФА
Стало известно, останется ли Кейн в сборной Англии
16:52 · Германия. Бундеслига
Кейн отправился в сборную Англии после травмы
15:20 · Англия. Премьер-лига
Хаверц не сыграет за сборную в октябре
13:39 · Германия. Бундеслига
Упамекано не поможет сборной Франции
13:21 · Германия. Бундеслига
Защитник сборной Германии пропустит ближайшие матчи из-за травмы
08:52 · Германия. Бундеслига
Сборная Англии может потерять Кейна
00:30 · Германия. Бундеслига
Сборная Франции рискует остаться без Упамекано
05 Октября
18:54 · Испания. Ла Лига
Дешам удивлён ситуацией с Мбаппе в «Реале» 4
04 Октября
22:30 · Италия. Серия А
Лукаку не хочет играть за сборную Бельгии до 2025 года
17:41 · Лига чемпионов
Дешам объяснил, почему не вызвал голкипера «Лилля»
17:37 · Лига наций УЕФА
Де ла Фуэнте заявил, что не будет беречь игроков для клубов 1
17:07 · Лига наций УЕФА
Стало известно, кто может заменить Гризманна в сборной слухи
16:44 · Лига наций УЕФА
Тедеско объяснил отсутствие де Брёйне и Лукаку в сборной Бельгии
16:04 · Лига наций УЕФА
39-летний Роналду получил вызов в сборную Португалии
14:40 · Лига наций УЕФА
Дешам высказался об отсутствии Мбаппе в сборной Франции
Все новости