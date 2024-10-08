Форвард «Челси» рассказал о самом сложном этапе карьеры

Нападающий сборной Франции и «Челси» Кристофер Нкунку вспомнил о том, как пропустил чемпионат мира в Катаре.

Нкунку был в итоговом составе, но во время тренировки получил травму и не выступал за сборную. Как признался сам нападающий, этот период для него был самым сложным.

«Самым тяжелым периодом было, когда я пропустил чемпионат мира из-за травмы. Это был очень сложный период. Психологически это принять было непросто. Но эти обстоятельства сделали меня сильнее. Я научился понимать свое тело, а также терпению и стойкости», - приводит слова Нкунку GFFN.

В этом сезоне форвард в 11 матчах за «Челси» забил семь мячей. Также он вызван в расположение сборной и может сыграть уже в ближайших играх.