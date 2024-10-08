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Сперцян получил травму и может пропустить ближайшие матчи сборной Армении слухи

08 Октября 2024 • 21:12 Комментировать
Фарерские острова
...
Армения
1 3.60 X 3.45 2 2.15
10.10 21:45

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян может пропустить предстоящие игры из-за повреждения.

Как утверждает Metaratings, участие 24-летнего Сперцяна в ближайших матчах находится под вопросом – хавбек может пропустить игры из-за травмы.

10 октября сборная Армении встретится на выезде с Фарерскими островами, а через три дня после этого сыграет дома против Северной Македонии.

Всего на счету Сперцяна 29 матчей в футболке национальной команды, пять забитых мячей и четыре результативные передачи.

После двух туров Армения занимает второе место в группе 4, набрав три очка.

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