Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян может пропустить предстоящие игры из-за повреждения.

Как утверждает Metaratings, участие 24-летнего Сперцяна в ближайших матчах находится под вопросом – хавбек может пропустить игры из-за травмы.

10 октября сборная Армении встретится на выезде с Фарерскими островами, а через три дня после этого сыграет дома против Северной Македонии.

Всего на счету Сперцяна 29 матчей в футболке национальной команды, пять забитых мячей и четыре результативные передачи.

После двух туров Армения занимает второе место в группе 4, набрав три очка.