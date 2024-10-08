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Защитник «Ливерпуля» считает, что заслужил стать капитаном сборной Франции

08 Октября 2024 • 18:40 Комментировать
Израиль
...
Франция
1 12.50 X 6.70 2 1.25
10.10 21:45

У сборной Франции появилось свободное место капитана. 

Из-за того, что капитан Килиан Мбаппе из-за травмы не сыграет, а Антуан Гризманн решил закончить выступать за «трехцветных», национальная команда осталась без вице-капитана.

В связи с этим защитник «Ливерпуля» Имбраима Конате назвал имена тех футболистов, которые заслужили капитанскую повязку. В том числе футболист считает, что и он её уже достоин.

«Ты должен нравиться всем. Лидер должен быть рядом, особенно когда дела идут не очень хорошо. Это как фундамент дома; он поддерживает команду, чтобы все шло хорошо. Я считаю, что на эту роль претендуют немногие. Вот единственные имена, которые приходят мне на ум: Майк Меньян, я сам, Жюль Кунде и Орельен Тчуамени», - приводит слова Конате GFFN.

Стоит отметить, что временный капитан ближайших матчей может автоматически стать вице-капитаном, ведь должность Гризманна теперь свободна.

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Евро-Футбол.Ру,
Антуан Гризманн Килиан Мбаппе Майк Меньян Ибраима Конате Жюль Кунде Орельен Тчуамени ещё теги

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