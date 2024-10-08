Раскрыты привилегии Мбаппе в сборной Франции

Нападающий Килиан Мбаппе имеет в национальной сборной Франции особый статус. Как стало известно журналисту Ромену Молине, капитан «трёхцветных» позволяет себе опоздания на тренировки, а также выполнение упражнений «на расслабоне».

Этот же журналист сообщил, что Антуан Гризманн хочет видеть неудачные результаты сборной Франции, чтобы потом вернуться в национальную команду.

Впереди у сборной Франции два матча Лиги наций. В четверг команда Дидье Дешама сыграет против Израиля, а в понедельник – против Бельгии. Обе игры для «трёхцветных» будут гостевыми. В двух прошедших турах Лиги наций французы набрали три очка.