Недавно нападающий Антуан Гризманн объявил о решении завершить карьеру в национальной сборной Франции. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Ромена Молину, теперь Гризманн хочет, чтобы дела национальной команды пошли плохо. Антуан рассчитывает на то, что позже он вернётся в сборную, как в своё время это сделал Зинедин Зидан.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Антуан Гризманн был возмущён решением сделать капитаном Килиана Мбаппе, а не его.

В октябре сборная Франции проведёт два матча Лиги наций – против Израиля (10 октября) и против Бельгии (14 октября).