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Лига наций УЕФА

Гризманн хочет неудач сборной Франции, чтобы вернуться слухи

08 Октября 2024 • 12:52 Комментировать

Недавно нападающий Антуан Гризманн объявил о решении завершить карьеру в национальной сборной Франции. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Ромена Молину, теперь Гризманн хочет, чтобы дела национальной команды пошли плохо. Антуан рассчитывает на то, что позже он вернётся в сборную, как в своё время это сделал Зинедин Зидан.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Антуан Гризманн был возмущён решением сделать капитаном Килиана Мбаппе, а не его.

В октябре сборная Франции проведёт два матча Лиги наций – против Израиля (10 октября) и против Бельгии (14 октября).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Антуан Гризманн
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