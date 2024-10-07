Майну не поможет сборной Англии в ближайших матчах

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну не сможет принять участие в предстоящих играх сборной Англии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 19-летний хавбек выбыл из состава национальной команды из-за травмы.

Майну провел за сборную Англии уже десять матчей, в которых ни разу не отметился результативными действиями, но получил две желтые карточки.

Напомним, в октябре пройдут очередные матчи Лиги наций УЕФА. 10 октября Англия примет дома Грецию. Начало поединка запланировано на 21:45 по московскому времени.

13 октября англичане сыграют на выезде с Финляндией.