Стало известно, останется ли Кейн в сборной Англии

Появилась новая информация о состоянии нападающего «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейна.

Ранее 31-летний футболист получил повреждение, однако все равно отправился в расположение национальной команды.

Согласно официальному заявлению, врачи сборной Англии провели обследование Кейну, и серьезной травмы у него выявлено не было. Уточняется, что нападающий останется в расположении команды на предстоящие матчи Лиги наций.

В четверг, 10 октября, сборная Англии примет сборную Греции в рамках третьего тура Лиги наций. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 21:45 по московскому времени.