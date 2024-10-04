Де ла Фуэнте заявил, что не будет беречь игроков для клубов

Рулевой сборной Испании Луис де ла Фуэнте не согласен с мнением о том, что тренеры национальных команд должны беречь игроков.

«Как тренер я всегда должен вызывать лучших футболистов. Исследование ФИФА показало, что минуты в составе национальных сборных составляют 3,5% от минут, которые футболисты проводят на поле», - сказал де ла Фуэнте журналистам.

В октябре сборная Испании проведёт два матча в Лиге наций – против Дании (12 октября) и против Сербии (15 октября).

Отметим, что в двух прошедших турах Лиги наций сборная Испании смогла раздобыть четыре зачётных балла.