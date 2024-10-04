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Стало известно, кто может заменить Гризманна в сборной слухи

04 Октября 2024 • 17:07 Комментировать
Израиль
...
Франция
10.10 21:45

Французский нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн принял решение завершить карьеру в сборной.

Гризманн оставил немалый след, выступая за национальную команду. В 137 матчах он забил 44 мяча, и на его счету 38 результативных передач. Также ему принадлежит невероятный рекорд. Антуан выходил в 84 матчах подряд за «трехцветных».

При этом, по информации RMC Sport, в штабе сборной уже определились с вероятной заменой. Вакантное место нападающего должен будет занять форвард «Челси» Кристофер Нкунку. В этом сезоне в 10 матчах он забил семь голов.

В материале также сообщается, что, вероятнее всего, против Израиля именно Нкунку выйдет с первых минут.

Ранее мы писали о том, как отреагировал главный тренер сборной Франции на решение Гризманна уйти из сборной.

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