Французский нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн принял решение завершить карьеру в сборной.

Гризманн оставил немалый след, выступая за национальную команду. В 137 матчах он забил 44 мяча, и на его счету 38 результативных передач. Также ему принадлежит невероятный рекорд. Антуан выходил в 84 матчах подряд за «трехцветных».

При этом, по информации RMC Sport, в штабе сборной уже определились с вероятной заменой. Вакантное место нападающего должен будет занять форвард «Челси» Кристофер Нкунку. В этом сезоне в 10 матчах он забил семь голов.

В материале также сообщается, что, вероятнее всего, против Израиля именно Нкунку выйдет с первых минут.

Ранее мы писали о том, как отреагировал главный тренер сборной Франции на решение Гризманна уйти из сборной.