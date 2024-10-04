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Тедеско объяснил отсутствие де Брёйне и Лукаку в сборной Бельгии

04 Октября 2024 • 16:44 Комментировать

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско дал комментарий по поводу отсутствия Кевина де Брёйне и Ромелу Лукаку в списке игроков, вызванных на октябрьский сбор.

«Де Брёйне попросил нас не вызывать его на сбор, что он позаботился о своём здоровье. Конечно, мы это понимаем. Лукаку тоже попросил нас не вызывать его – он хочет индивидуально поработать в «Наполи». Ситуации похожие», - сказал Тедеско журналистам.

Напомним, что Кевин де Брёйне из-за проблем со здоровьем пропустил несколько последних матчей «Манчестер Сити». Не сыграет бельгиец и в субботнем матче Премьер-лиги против «Фулхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Ромелу Лукаку Кевин де Брёйне Доменико Тедеско ещё теги
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