Тедеско объяснил отсутствие де Брёйне и Лукаку в сборной Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско дал комментарий по поводу отсутствия Кевина де Брёйне и Ромелу Лукаку в списке игроков, вызванных на октябрьский сбор.

«Де Брёйне попросил нас не вызывать его на сбор, что он позаботился о своём здоровье. Конечно, мы это понимаем. Лукаку тоже попросил нас не вызывать его – он хочет индивидуально поработать в «Наполи». Ситуации похожие», - сказал Тедеско журналистам.

Напомним, что Кевин де Брёйне из-за проблем со здоровьем пропустил несколько последних матчей «Манчестер Сити». Не сыграет бельгиец и в субботнем матче Премьер-лиги против «Фулхэма».