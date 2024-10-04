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Лига наций УЕФА

39-летний Роналду получил вызов в сборную Португалии

04 Октября 2024 • 16:04 Комментировать

Сборная Португалии объявила состав на ближайший сбор. Рулевой команды Роберто Мартинес решил вызвать таких футболистов:

Диогу Кошта, Руй Силва, Велью, Диаш, Антониу Силва, Инасиу, Вейга, Канселу, Далот, Мендеш, Семеду, Пальинья, Жоау Невеш, Сэмуэл Кошта,  Рубен Невеш, Отавиу, Бруну Фернандеш, Витинья, Бернарду Силва, Консейсау, Тринкау, Фелиш, Леау, Жота, Нету, Роналду.

Как видим, 39-летний Криштиану Роналду получил вызов в сборную Португалии.

Впереди у сборной Португалии два матча Лиги наций – против Польши (12 октября) и Шотландии (15 октября). Обе игры для португальской национальной команды будут гостевыми.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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